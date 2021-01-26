Попова: проживающих в России иностранцев пока не будут вакцинировать от коронавируса

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Иностранных граждан и мигрантов, проживающих в России или оставшихся в стране из-за пандемии, пока не будут прививать от коронавируса, поскольку в приоритете находится вакцинация россиян. Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"На сегодняшний день главная задача - это охватить максимальное количество российских граждан, проживающих в Российской Федерации. <...> Все-таки должна быть приоритетность, мы ее определили в государстве, и мы по ней идем. Как только появится возможность прививать всех, не только граждан Российской Федерации, это тоже будет сделано", - сказала она.

Попова отметила, что прежде всего провакцинировать нужно людей старшего возраста, лиц, имеющих хронические заболевания, а также тех, кто "по долгу своей работы в течение полугода имел минимум контактов с населением", людей крупных промышленных предприятий и представителей некоторых профессий, которые должны быть привиты в результате данных, полученных в ходе исследования коллективного иммунитета.