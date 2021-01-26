Умер бывший главный государственный санитарный врач России Евгений Беляев

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бывший главный государственный санитарный врач России, ученый, профессор Евгений Беляев умер в понедельник на 84-м году жизни. Об этом во вторник сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации понесла невосполнимую утрату - 25 января на 84-м году жизни скончался ученый, организатор отечественного здравоохранения и медицинской науки, государственный деятель, <...> доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Евгений Николаевич Беляев", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте ведомства, с именем Беляева связаны коренные реформы в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в конце 20 века. В частности, под его руководством была разработана Концепция развития госсанэпидслужбы.

Беляев являлся академиком Российской академии медико-технических наук и Международной академии информатизации, членом-корреспондентом РАМН. В 1990-1992 годах занимал пост главного государственного санитарного врача РСФСР, в 1992-1996 годах - главного государственного санитарного врача РФ.