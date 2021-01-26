Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Приходько

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Многие годы Сергей Эдуардович работал на ответственных государственных постах. В Министерстве иностранных дел, Администрации президента России и правительстве Российской Федерации проявил себя профессионалом высочайшего класса, внес значимый вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление позиций нашего государства на мировой арене. Он блестяще владел искусством дипломатии, досконально разбирался в тонкостях внешнеполитических процессов, всегда последовательно и аргументированно отстаивал национальные интересы России", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что Приходько, возглавляя аппарат правительства, занимался эффективной работой органов исполнительной власти по решению стратегических задач, связанных с развитием экономики и социальной сферы. Также, по словам главы кабмина, Приходько много сделал для совершенствования законодательства и нормативного регулирования в стране.

Приходько были присущи уникальные личные и деловые качества, сильный характер и принципиальность, при этом он всегда с теплотой и искренностью относился к людям, добавил председатель правительства.