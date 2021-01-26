Дума приняла в I чтении законопроект о порядке назначения глав региональных Минздравов

МОСКВА, 26 января /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник приняли в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий обязательное согласование с Минздравом России кандидатур на должность руководителя органа управления здравоохранением в субъекте РФ.

Инициативу внес в Госдуму кабмин в ноябре. Законопроект предлагает наделить Минздрав полномочиями согласовывать назначение на должность руководителя исполнительного органа госвласти субъекта РФ в сфере охраны здоровья. Порядок такого согласования установит правительство.

Сегодня, согласно конституции, вопросы здравоохранения находятся в совместном ведении РФ и субъектов России. При этом полномочия Минздрава - вырабатывать и реализовывать государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения, а также координировать деятельность в сфере охраны здоровья всех участников национальной системы здравоохранения, включая органы исполнительной власти субъектов России. Без такой согласованной деятельности в сфере охраны здоровья всех уровней невозможно достигнуть целей развития, отмечают авторы инициативы.

Они также напоминают, что приоритетные направления развития здравоохранения определены Стратегией развития здравоохранения в РФ до 2025 года. При этом одним из основополагающих принципов реализации национального проекта "Здравоохранение" является взаимосвязанность и взаимозависимость достижения целей и результатов федеральных проектов с их реализацией на региональном уровне. "Таким образом, реализация указанной стратегии развития здравоохранения в РФ и национального проекта "Здравоохранение" может быть обеспечена только согласованными действиями федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим необходима последовательная кадровая политика и особая подготовка руководителей региональных органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан, говорится в документе. В кабмине подчеркивают, что "предлагаемое законопроектом решение не является новым", так как подобный механизм назначения действовал до 2015 года.

Как отмечал ранее зампред профильного комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия"), законопроект позволит усилить кадровую политику в здравоохранении в регионах. По его словам, согласование с Минздравом станет "своего рода прививкой от непрофессионализма и безответственности в управлении медициной на местах".