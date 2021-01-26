Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Приходько

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бывший вице-премьер Сергей Приходько долгие годы верой и правдой служил Отечеству, в Совете Федерации его ценили за высокие личные и деловые качества. Об этом говорится в телеграмме председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, направленной в правительство РФ в связи со смертью Приходько.

"С глубокой скорбью узнала о кончине Сергея Эдуардовича Приходько. Ушел из жизни замечательный человек, опытный государственный деятель, талантливый дипломат и политик, долгие годы веры и правдой служивший Отечеству. Сергей Эдуардович всегда стремился приносить максимальную пользу Родине практическими делами", - говорится в телеграмме.

Как отметила Матвиенко, профессионализм, принципиальность, разносторонние знания и аналитическое мышление Приходько помогали решать важные внешнеполитические задачи, способствовать укреплению международного сотрудничества, совершенствованию отечественного законодательства и укреплению правового поля страны. "В Совете Федерации Сергея Эдуардовича ценили за высокие личные и деловые качества, в нашей памяти он останется истинным патриотом Отечества", - подчеркнула спикер СФ.

Она передала искренние соболезнования родным и близким бывшего вице-премьера и пожелала им мужества и сил, чтобы пережить тяжелую утрату.