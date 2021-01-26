Медведев назвал смерть Приходько личной потерей и тяжелейшей утратой

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким бывшего вице-премьера Сергея Приходько. Медведев, который много лет работал вместе с Приходько, назвал его смерть личной потерей друга и тяжелейшей утратой.

"Уход из жизни Сергея Эдуардовича - это и моя личная потеря. Многие годы он был для меня единомышленником и другом, человеком, на которого я мог всецело рассчитывать. Переживаю его кончину с особенной болью, понимая всю невосполнимость этой утраты", - написал Медведев в телеграмме. Ее текст передали во вторник в ТАСС в секретариате замглавы Совбеза РФ.

"Про Сергея Эдуардовича действительно можно сказать - удивительный человек. Его таланты помогли ему покорить сразу несколько вершин, стать блестящим дипломатом, крупным государственным деятелем, сильным и эффективным руководителем", - отмечает Медведев.

По его мнению, в основе всех достижений Приходько "были эрудиция, мудрость, глубина и свобода мышления, благодаря которым он находил оптимальные решения самых сложных проблем", а его авторитет "был поистине непререкаемым". "Каждый, кому посчастливилось работать с ним, ценил не только его профессиональные, но и личные качества" - уверен зампред СБ РФ. При этом "принципиальность Сергея Эдуардовича неизменно сочетались с интеллигентностью, отзывчивостью, требовательностью к себе и другим, тонким юмором, в любую минуту он был готов прийти на помощь, выслушать и поддержать", добавил он.

"Добрую память о Сергее Эдуардовиче Приходько мы навсегда сохраним в наших сердцах", - заверил Медведев.