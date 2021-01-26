Джефф Монсон вступил в Юнармию

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Юнармейцы республики Башкортостан посвятили бойца смешанных единоборств (ММА) Джеффа Монсона в Юнармию. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Юнармии.

"Многократному чемпиону мира по грэпплингу, бразильскому джиу-джитсу и боям без правил ребята вручили значок юнармейца, а также презенты в виде шапки, шарфа и флисовой кофты с фирменным логотипом. Посвящение состоялось в Уфе, в день рождения известного спортсмена", - сказал сотрудник пресс-службы.

Один из юнармейцев растрогал бойца, прочитав четверостишие: "Стальных мускулов гора - а в глазах лишь доброта. Радует любой турнир - это Монсон, наш Батыр".

Монсон открыл в Уфе спортивную школу по джиу-джитсу и грэпплингу, где будет сам вести тренировки. В перспективе он планирует открыть аналогичные школы и в других городах, а также создать профессиональную команду, которая будет представлять Россию на международных соревнованиях.

"Каждый человек одарен. Какие бы данные ни были у вас, всегда можно достичь хороших результатов. Мои учителя убедили меня в этом. Поэтому я пришел сюда, чтобы делиться знаниями и опытом. Ярким примером того, как спорт объединяет людей, стали для меня соревнования, проходившие несколько лет назад, где борцы из разных стран мира поддерживали друг друга" - заявил Монсон.

"Наш регион славится своими чемпионами. В этом году в Уфе пройдет первенство мира по спортивной борьбе. С таким наставником, как Джефф Монсон, юнармейцы завоюют все призовые места на турнире. А самое главное - ребята поверят в себя и в свои силы" - привели в пресс-службе слова начальника регионального штаба движения "Юнармия" по Республике Башкортостан Арсена Зинатуллина.

Джефф Монсон

Ранее Монсон сообщил в Facebook, что принял решение завершить спортивную карьеру.

Монсон родился в США. 29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. 14 сентября спортсмен вступил в должность депутата совета депутатов Красногорского городского округа Московской области.