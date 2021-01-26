Россияне, прибыв в Катар, проведут неделю на карантине

БЕЙРУТ, 26 января. /ТАСС/. Возобновление авиасообщения с Катаром с 27 января предоставляет гражданам России возможность посетить эту страну, воспользовавшись действующим безвизовым режимом. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в иммиграционной службе эмирата.

"Россиянам, как и любым прибывающим в Доху авиапассажирам, согласно действующим правилам в связи с пандемией коронавируса, будет необходимо провести одну неделю на карантине в гостинице и пройти повторно ПЦР-тестирование", - отметил источник.

До середины февраля в стране продолжают действовать строгие карантинные ограничения, и бронирование отелей для туристических групп приостановлено. Остается обязательным ношение масок вне дома, а на смартфоне должно быть загружено приложение для отслеживания контактов и перемещений. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил грозит крупным денежным штрафом и даже тюремным заключением.

С 1 сентября в Катаре вновь открылись парки, пляжи, тренажерные залы с бассейнами, а также торговые центры с ограничениями на вход и часы работы. В ресторанах за столиком могут находиться максимум четыре человека.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, в Катаре сохраняется один из самых низких уровней заражения COVID-19. За сутки коронавирус был выявлен у 277 подданных эмирата, при этом 123 излечились от инфекции. Всего с начала пандемии в эмирате было инфицировано 149 296 человек, 144 981 выздоровели, а число смертельных исходов составило 248.

Авиакомпания Qatar Airways ("Катарские авиалинии") входит в список семи авиакомпаний, имеющих высший пятизвездочный рейтинг. Ее воздушный парк насчитывает 238 самолетов, которые до начала пандемии совершали перелеты по 160 пунктам назначения. Аэропорт Доха является крупным международным хабом и востребован мировым бизнес-сообществом.

Снятие ограничений

25 января Россия сняла ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, авиасообщение с которыми возобновится с 27 января. В распоряжении российского кабмина отмечалось, что гражданам и обладателям видов на жительство в указанных государствах разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Как подчеркнул в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, возобновление авиасообщения с Дохой очень важно для двусторонних отношений РФ и Катара и реализации совместных проектов. По его словам, "это очень удобный транзит для полетов на Дальний Восток, в Азию и Африку".