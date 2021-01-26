Путин 27 января посетит Музей Победы, где даст старт иммерсивному проекту

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 27 января посетит Музей Победы на Поклонной горе, где даст старт иммерсивному онлайн-проекту и осмотрит экспозицию, открытую к прошедшему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В этот день - день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда - президент России посетит Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспозиция представляет собой "грандиозный интерактивный проект, включающий почти 7 тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции, несколько уникальных трехмерных панорам". Это позволяет воссоздать историческую реальность эпохи военного времени и показать вклад всего советского народа в победу над нацизмом, указывают в Кремле.

"В ходе посещения музея глава российского государства даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта "Подвиг народа: непокоренный Ленинград", посвященной самой трагической странице истории Великой Отечественной войны - блокаде Ленинграда и безмерному подвигу его жителей", - отметили в пресс-службе Кремля.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 млн человек. Так, на Нюрнбергском процессе приводилась цифра в 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.