СМИ: номера телефонов 533 млн пользователей Facebook продаются через программу-робот

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Номера личных сотовых телефонов 533 млн пользователей социальной сети Facebook продаются в сообществе, занимающемся киберпреступлениями. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Vice со ссылкой на Элона Галя - одного из основателей компании Hudson Rock, специализирующейся на компьютерной безопасности.

По его данным, речь идет о персональных номерах сотовых телефонов пользователей соцсети из США, Канады. Великобритании, Австралии и еще 15 стран мира. Они попали в распоряжение неизвестного злоумышленника несколько лет назад из-за временной уязвимости в защите Facebook, устраненной в августе 2019 года. Стоимость одного телефонного номера составляет $20. Для заключения сделок используется специальная программа-робот (бот).

"Вызывает крайнюю тревогу то, что столь крупная база данных продается среди сообщества киберпреступников. Это нанесет огромный урон неприкосновенности личной жизни и наверняка будет использовано злоумышленниками для смишинга и иных форм мошенничества", - предупредил Галь. Специалисты портала Vice протестировали бот и пришли к заключению, что программа хранит подлинные номера сотовых телефонов пользователей соцсети.

Портал напоминает о том, что Facebook задолго до 2019 года рекомендовала, а в некоторых случаях и требовала от пользователей "привязывать" их учетные записи к личным телефонным номерам. Согласно публикации, эту американскую компанию уличали в сборе подобной информации в рекламных целях.