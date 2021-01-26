Организаторы и участники митинга в Уфе получили арест на срок от 3 до 7 суток

УФА, 26 января. /ТАСС/. Кировский суд Уфы арестовал на сроки от 3 до 7 суток возможных организаторов несанкционированного митинга и его участников. Об этом сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов Башкирии.

"Кировский районный суд города Уфы рассмотрел шесть материалов о нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП РФ). По результатам их рассмотрения граждане привлечены к административной ответственности, им назначили наказание: Рахматуллину - 10 суток административного ареста, Янбердину - 3 суток, Телину - 5 суток, Чанышевой - 5 суток, Комлевой - административный штраф 25 тыс. рублей, Нуртдинову - 7 суток административного ареста", - сказано в сообщении.

Постановления не вступили в законную силу. При этом непосредственно в субботнем митинге участвовали только Нуртдинов и Чанышева, всех остальных перечисленных задержали накануне. Рахматуллина арестовали 19 января за организацию митинга в доме правительства против повышения цен на отопление.