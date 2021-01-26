Меркель: последствия пандемии будут накладывать отпечаток на общество в ближайшие годы

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Вакцины от коронавируса дают надежду на победу над пандемией, но путь будет не таким быстрым, как многим бы хотелось, и для борьбы с инфекцией необходимо международное сотрудничество. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в онлайн-формате на Всемирном экономическом форуме.

"Путь будет не таким коротким, как мы надеялись", - сказала она. По ее словам, коронавирус оставляет "глубокий след" в структуре общества и экономики. "В ближайшее месяцы и годы это будет накладывать отпечаток на наши жизни", - добавила Меркель.

По мнению канцлера Германии, пандемия указала на "глобальную взаимосвязь" всех стран, а также "на уязвимость" общества перед вызовами такого рода. В этом контексте Меркель напомнила о роли мультилатерализма и о неприемлемости "национальных подходов" к глобальным вопросам.

Она в очередной раз выступила за укрепление Всемирной организации здравоохранения и за справедливое распределение вакцин в мире. "Мы заинтересованы в том, чтобы экономическое оздоровление наступило во всем мире", - отметила глава кабмина. "Речи и дискуссии важны, но пандемия продемонстрировала, что наступает время действовать", - добавила Меркель, назвав пандемию "катастрофой столетия".