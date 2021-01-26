Более 6 млн россиян перешли на электронные трудовые книжки

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Порядка 47 млн россиян определились со способом ведения своей трудовой книжки, из них 6 млн перешли на электронную трудовую. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Пенсионного фонда России.

"С начала введения в 2020 году в России электронных трудовых книжек, 47 млн работающих россиян определились со способом ведения своей трудовой. При этом 6 млн человек выбрали электронную книжку, отказавшись от бумажной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего граждан, выбравших цифровую версию хорошо знакомого документа, проживает в Центральном федеральном округе (33,3%) и Поволжье (18,6%). При этом переход на электронную книжку - решение добровольное. Сделать выбор в ее пользу можно в любое время.

"Одно из главных преимуществ электронного формата в том, что он практически исключает риск потери работником сведений о своем трудовом стаже. Даже в случае ликвидации работодателя, сотрудник может запросить в ПФР полные сведения о своей трудовой деятельности и получить их", - отметили в ПФР.

С 1 января 2020 года все работники, у которых уже есть трудовая, получили возможность перейти на электронный формат на добровольной основе. Для людей, которые впервые устраиваются на работу в 2021 году, сведения о трудовой деятельности ведутся исключительно в электронном виде. Тот, кто подал заявление о сохранении трудовой книжки в бумажном формате, имеет право в дальнейшем подать работодателю письменное заявление о предоставлении сведений в электронном виде. Если человек так и не написал заявление, у него остается бумажная трудовая. Люди, выбравшие электронный формат, вернуться к бумажному уже не смогут. Бумажную трудовую они получили на руки и должны хранить ее дома как официальный документ, подтверждающий весь предыдущий стаж.