На горячее питание новгородских школьников в 2021 году выделили более 300 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 января. /ТАСС/. Более 300 млн рублей выделено на горячее питание школьников начальных классов в Новгородской области в 2021 году. Об этом во вторник сообщили ТАСС в региональном правительстве.

"В этом году в Новгородской области на организацию горячего питания для учащихся с первого по четвертый класс выделено 244 млн рублей из федерального бюджета, 72,9 млн рублей - из областного бюджета", - сказал собеседник агентства.

В прошлом году на организацию питания учащихся начальной школы было выделено чуть более 130 млн рублей, из которых 35,7 млн рублей - это федеральные средства и более 94 млн рублей - средства областного бюджета, которые удалось выделить за счет перераспределения расходов. На данный момент на территории области 28 487 детей обучаются в начальной школе, в прошлом году их было 28 335.

Закон об обеспечении горячим питанием учащихся начальных классов был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале прошлого года. Школы обязаны предоставлять школьникам горячее питание не менее одного раза в день за счет средств госбюджета, бюджетов субъектов РФ, а также местных бюджетов и иных источников финансирования.