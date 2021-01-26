В Нидерландах заявили, что не намерены отменять комендантский час на фоне беспорядков

ГААГА, 26 января. /ТАСС/. Правительство Нидерландов не намерено отменять комендантский час в связи с беспорядками, которые уже три вечера подряд охватывают различные города страны. Об этом заявил во вторник и.о. министра финансов Вопке Хукстра.

"Мы не собираемся капитулировать перед людьми, которые бьют витрины магазинов", - заявил Хукстра, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Аналогичной точки зрения придерживается и.о. министра юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус. "Небольшие группы считают необходимым начинать беспорядки, - отметил он. - Но это происходит не из-за политики правительства по борьбе с коронавирусом. Для этого не нужно бить витрины и грабить магазины". По словам чиновника, голландская полиция разыскивает всех участников беспорядков. Им грозят не только штрафы, но и тюремное заключение.

Действия правоохранительных органов поддерживает и.о. премьер-министра страны Марк Рютте. "Полиция пользуется нашим огромным уважением и может рассчитывать на полную поддержку, - отметил он в Twitter. - Это преступное насилие должно прекратиться". "Беспорядки не имеют ничего общего с протестами или борьбой за свободу, - добавил Рютте. - Мы должны сначала вместе выиграть войну с вирусом, потому что только тогда мы сможем вернуть себе свободу".

Беспорядки по вечерам начались в Нидерландах 23 января на фоне введения в стране комендантского часа с 21:00 по 04:30 (в дополнение к уже действующему в стране с середины декабря прошлого года практически полному карантину). Основными участниками протестов является агрессивно настроенная молодежь. Практически везде ситуация развивается по одному и тому же сценарию: ближе к началу комендантского часа на улицу выходят толпы людей, которые отказываются выполнять требования полиции и целенаправленно идут на конфронтацию. Нередко протестующие бьют витрины магазинов, переворачивают машины и забрасывают блюстителей порядка петардами и камнями. Для их разгона сотрудники правоохранительных органов пускают в ход дубинки, собак, водометы и слезоточивый газ.

В понедельник вечером беспорядки охватили около 10 городов. Наиболее серьезная ситуация наблюдалась в Роттердаме и Хертогенбосе. В общей сложности полиция задержала 184 человека. Полиция не исключает дальнейшие задержания и призывает свидетелей делиться фото- и видеозаписями для опознания участников беспорядков.