В Самаре назначили нового директора хореографического училища

САМАРА, 26 января. /ТАСС/. Директором самарского хореографического училища назначена Маргарита Соколовская, сообщили во вторник в пресс-службе регионального министерства культуры. Предыдущего директора уволили после скандала с выступлением детей без согласия их родителей на частной вечеринке бизнесмена.

В октябре 2020 года сообщалось, что экс-директор училища Регина Молошник организовала выступление нескольких воспитанниц в театре оперы и балета. Родителей о мероприятии не предупредили, при этом детей в этот день отпросили со школьных занятий.

"26 января коллективу Самарского хореографического училища был представлен новый директор. Им стала Маргарита Соколовская. Министр культуры Самарской области Борис Илларионов, представляя нового директора образовательного учреждения, выразил надежду, что большой управленческий опыт Соколовской будет востребован на посту руководителя учреждения творческого профессионального образования, объединяющего в своей структуре колледж и школу", - говорится в сообщении областного Минкультуры.

Маргарита Соколовская имеет высшее педагогическое образование, ранее она возглавляла центр социальной помощи семье и детям Тольятти, а также несколько лет занимала должность заместителя мэра Жигулевска, на которой курировала деятельность социальной сферы города.