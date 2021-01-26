Новые компетенции включены в программу V чемпионата WorldSkills в Ненецком АО

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Новые компетенции по дошкольному воспитанию и преподаванию в младших классах включены в программу V регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Ненецком автономном округе (НАО), который открылся во вторник в Нарьян-Маре, сообщила ТАСС начальник отдела регионального координационного центра движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Ненецкого регионального центра развития образования Елена Туманова.

"Для возрастной категории от 16 до 22 лет две новые компетенции: "дошкольное воспитание" и "преподавание в младших классах". Всего для основной группы участников восемь компетенций", - сказала она, добавив, что для новых компетенций оборудованы площадки в Нарьян-Марском социально-гуманитарном колледже имени И. П. Выучейского.

Также молодые специалисты продемонстрируют мастерство в поварском деле, предпринимательстве, ветеринарии, электромонтаже, лабораторно-химическом анализе и социальной работе. В двух компетенциях - "предпринимательство" и "физическая культура, спорт и фитнес" - соревнуются юниоры. В чемпионате в этом году участвуют 85 студентов и школьников. "Это максимальное число участников за все годы", - добавила собеседница агентства.

Также в чемпионате участвуют более 70 волонтеров. На них участники будут демонстрировать фрагменты разработанных уроков. Оценивают работы 95 экспертов, в том числе трое приглашенных. В этом году большинство экспертов из НАО. "Новшество этого года: большинство экспертов на площадках - региональные, они прошли обучение, курсы повышения квалификации с правом проведения регионального чемпионата", - пояснила Туманова. Одним из экспертов в компетенции "поварское дело" является победитель первого регионального чемпионата Александр Найда.

V региональный чемпионат проходит при финансовой поддержке ПАО "Лукойл" в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между администрацией НАО и нефтяной компанией.

Ограничения из-за пандемии

В связи с ограничениями из-за новой коронавирусной инфекции соревнования проходят без зрителей. "Мероприятие закрытое, - сказала представитель организаторов. - Всем участникам на площадке предоставлены маски и антисептики, проводится термометрия при заходе на площадку".

Соревнования продлятся три дня. Закрытие состоится 29 января в ДК "Арктика" с соблюдением противоэпидемический требований, в том числе требования по заполняемости зала - не более 30%.

Ненецкий округ стал участником движения в октябре 2016 года. Первый окружной чемпионат "Молодые профессионалы" проходил в НАО в феврале-марте 2017 года по двум компетенциям: "поварское дело" и "дошкольное воспитание". Ранее представители округа принимали участие в мероприятиях, проводимых в рамках движения, вне конкурса.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и на данный момент насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входят 45 профессиональных компетенций. Россия официально стала членом WorldSkills International в 2012 году.