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Пандемия COVID-19

В шведском зоопарке пришлось усыпить тигрицу, заболевшую COVID-19

Вероятнее всего, животное заразилось от сотрудников зоопарка

СТОКГОЛЬМ, 26 января. /ТАСС/. Тигрица Настасья и несколько львов в зоопарке города Бороса на западе Швеции заразились COVID-19. Об этом сообщает телеканал SVT.

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Это первый в Швеции случай коронавируса у кошачьих. Взятый для анализа материал отправили в немецкую лабораторию. 17-летняя тигрица быстро теряла аппетит, состояние животного ухудшилось, в итоге ее пришлось усыпить. У остальных заразившихся наблюдаются легкие симптомы. Их вольер изолирован.

Медики полагают, что животные заразились от сотрудников зоопарка. У многих из них наблюдались симптомы COVID-19, у троих вирус диагностирован. 

"На сегодняшний день в мире не было ни одного случая, чтобы инфекция перешла от кошки к человеку", - прокомментировал государственный эпизоотолог Карл Столь.

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ШвецияПандемия COVID-19
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