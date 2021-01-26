Greenpeace наградил Макрона и его министров антипремией за негативный вклад в экологию

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Международная экологическая организация Greenpeace наградила своей "антипремией за негативный вклад в защиту климата" президента Франции Эмманюэля Макрона и пятерых его министров, в частности министра экологического перехода Барбару Помпили. Пародийная церемония прошла в Париже у входа в Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента), сообщило Agence France-Presse (AFP).

Представитель Greenpeace, одетый как церемонимейстер, объявил у здания Нацассамблеи о награждении Помпили, назвав ее "убийцей пчел" за то, что она так и не ввела запрета на применение в сельском хозяйстве опасных химических веществ. Также среди лауреатов оказался министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр как "ископаемый министр", не предпринимающий мер по защите экологии. Среди "награжденных" - и министр-делегат по делам транспорта при министре экологического перехода Жан-Батист Джеббари, "ведущий страну к климатической катастрофе".

Специальной премии "за весь объем деятельности" был удостоен президент Франции. Как подчеркнул, выступая на церемонии, генеральный директор французского отделения Greenpeace Жан-Франсуа Дюйард, "Макрон с самого начала своей деятельности на посту президента постоянно заявляет о том, что является лидером в защите климата планеты. Однако с сожалением приходится констатировать, что существует очень большая разница между его словами и реальными делами".

Среди лауреатов антипремии из числа парламентариев - Мохамед Лакхила, депутат "Республики на марше" от южного департамента Буш-дю-Рон. Он был назван "защитником пальмового масла" и "лоббистом Total за его попытки добиться в отношении корпорации отмены повышенного налога на топливо, которое создается на основе пальмового масла.

По данным AFP, в ходе церемонии два альпиниста из числа сторонников Greenpeace забрались на фронтон здания парламента и укрепили там транспарант с фамилиями лауреатов антипремии. Представитель Национального собрания после этого заявил, что нижняя палата подаст в суд на организацию за нанесение зданию материального ущерба.

В декабре прошлого года французское отделение Greenpeace объявило, что проведет награждение десяти представителей правящего большинства Франции по категории "специалисты пускать пыль в глаза". Организация отобрала пять лауреатов среди министров и пять среди депутатов Национальной ассамблеи. В голосовании по кандидатурам через интернет приняли участие около 30 тыс. человек.