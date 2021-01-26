В Сочи четырем природным территориям придадут статус особо охраняемых

СОЧИ, 26 января. /ТАСС/. Власти Сочи утвердили четыре зоны, которые получат статус особо охраняемой природной территории. Это позволит уберечь зеленые зоны курорта от комплексной застройки, сообщил глава города Алексей Копайгородский на своей странице в Instagram во вторник.

"На данный момент утверждены четыре зоны, которые получат статус особо охраняемой природной территории. Они прошли комплексные экологические обследования и получили необходимые заключения экспертов. Это сквер в честь 80-летия Краснодарского края на Макаренко, сквер по улице Октября в Хосте, больше всем известный как орнитопарк, сквер, расположенный возле администрации на улице Навагинской, и сквер, находящийся вдоль набережной по улице Конституции от рынка и до пешеходного моста в районе парка Ривьера", - говорится в сообщении.

Уточняется, что статус особо охраняемой природной территории позволит обезопасить зеленые зоны курорта от комплексной застройки. "Это актуально и сейчас, и на будущее. Мы обязаны максимально сохранить уникальную природу Сочи", - добавил глава курорта.

В настоящее время ведется работа по подготовке положения по этим территориям. В нем будут прописаны охранные обязательства и четко регламентированы все виды хозяйственной деятельности.

Большую часть территории Сочи, практически 96%, занимают заповедные зоны и нацпарк, перед Олимпиадой в 2014 году были проведены масштабные работы по озеленению города, однако в последнее время наблюдается гибель зеленых насаждений, в том числе из-за расширения городской территории. В условиях ежегодного массового переезда жителей разных регионов на постоянное место жительство в Олимпийскую столицу, власти города и экологи разрабатывают меры для решения этих проблем.