Bild: ФРГ может сильно ограничить авиасообщение из-за мутации коронавируса

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель попросила главу МВД Хорста Зеехофера разработать сценарии ограничения авиасообщения со странами, где выявляется много случаев инфицирования новыми штаммами коронавируса. Об этом сообщила во вторник газета Bild со ссылкой на собственные источники в кабмине.

По словам Зеехофера, которые приводятся в статье, из-за мутации теперь рассматриваются "более строгие меры". "К ним относится более строгий пограничный контроль, а также сокращение авиасообщения с Германией почти до нуля, как сейчас сделал Израиль, чтобы предотвратить попадание мутаций", - цитирует таблоид министра.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель всерьез обеспокоена новыми штаммами коронавируса, один из которых ранее был выявлен в Великобритании. О том, что "британский" вариант коронавируса может быть на 70% более заразен, впервые сообщили общественности 19 декабря на фоне роста заболеваемости вызываемой коронавирусом болезнью COVID-19 в Великобритании. Эта мутация, согласно Всемирной организации здравоохранения, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре, а к настоящему моменту случаи заражения ею отмечены в десятках стран мира.

В связи с этим многие государства ограничили авиасообщение с Соединенным Королевством.