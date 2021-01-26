Международный фестиваль театров кукол в Омске перенесли на 2022 год

ОМСК, 26 января. /ТАСС/. Омский государственный театр куклы, актера, маски "Арлекин" перенес из-за пандемии коронавируса на 2022 год международный фестиваль театров кукол "В гостях у "Арлекина", который должен был состояться осенью этого года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минкульта Омской области.

"Театр "Арлекин" сообщил, что VII Международный фестиваль театров кукол "В гостях у "Арлекина" перенесен на 2022 год. Данное решение связано с тем, что фестиваль проходит в статусе международного, в нем принимают участие театры из зарубежных стран, в том числе из тех, с которыми в этом году закрыты границы", - сказали в пресс-службе.

В Минкульте отметили, что подготовка к фестивалю, который проходит осенью раз в два года, начинается задолго до его проведения. "Сейчас, с учетом новых обстоятельств, сделать это сложно", - сообщили в министерстве.

Фестиваль, координатором которого является омский театр "Арлекин", собирает коллективы лучших кукольных театров мира. В 2019 году в фестивале приняли участие 18 театров из России, Бразилии, Испании, Казахстана, Китая, Польши, Сербии, Финляндии, Франции и Японии. Традиционно мероприятие открывается театральным шествием по улицам сибирского города, в котором принимают участие коллективы всех приехавших театров.