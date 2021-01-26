Более 100 детей-сирот примут участие в проекте "Взлетная полоса"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт совместно с детским омбудсменом и АНО "Россия - страна возможностей" открыли образовательную программу "Взлетная полоса". Проект поможет поступить в вузы 105 детям-сиротам из 11 субъектов РФ. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.



"Добрая инициатива ОНФ "Взлетная полоса" пока стартует в пробном, можно сказать, в пилотном режиме. Вместе с тем в работу уже включились восемь федеральных и 15 региональных вузов. Конечно, ОНФ благодарит педагогов и руководство каждого из них", - заявила первый заместитель руководителя исполкома ОНФ Евгения Калачева.

Программу поддержал уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. "Мы с большой радостью подключились к проекту, который помогает сиротам поступить в вузы. Эта та задача, тот запрос детский, на который важно найти ответ", - сказала она. "С выпускниками сиротских учреждений нет рядом родителей, мамы и папы, которые мотивируют, объясняют, подталкивают к учебе. Здесь основной акцент, основной упор именно на самостоятельной мотивации ребенка. Очень важно, что в этом проекте предусмотрено еще и наставничество. И здесь мы имеем еще больше шансов, чтобы ребята взяли тот ресурс, который сейчас им предоставляется", - добавила омбудсмен.

"Взлетная полоса" призвана помочь детям в возрасте 17-18 лет, которые в 2021 году будут заканчивать школу. Заявочная кампания завершилась 15 января. Всего организаторы получили 430 обращений из 14 регионов страны.