Адвокат заявил, что Албурова хотят допросить по делу о нарушении саннорм на акции

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следователи пытались допросить сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, возбужденному после несанкционированной акции 23 января в центре Москвы, однако тот отказался давать показания без своего защитника. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Валерия Аршинова.

"Моего доверителя Албурова пытались допросить в спецприемнике следователи по делу, возбужденному по ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). Он отказался давать показания без присутствия адвоката. Албурова планировали допросить как свидетеля", - сказала она. По словам защитницы, после этого у ее подзащитного изъяли телефон. "Это было сделано незаконно", - сказала она.

Мещанский суд Москвы 22 января арестовал Албурова на 10 суток за призыв выйти на несанкционированную акцию протеста 23 января.

Дела по ст. 236 УК РФ после акции 23 января возбудили в связи с тем, что в ней участвовали люди, заразившиеся коронавирусом. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

Всего в Москве после несогласованной акции возбуждено четыре уголовных дела о насилии над сотрудниками правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщили в субботу в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.