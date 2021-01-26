В Тамбовской области открылся первый центр грамотности

ТАМБОВ, 26 января. /ТАСС/. Первый центр грамотности, в котором проведут мастер-классы, лекции и дискуссии по русскому языку с участием ведущих филологов страны, открылся во вторник в Тамбовской области в рамках просветительского проекта "Библиотека грамотности" фонда "Тотальный диктант", передает корреспондент ТАСС во вторник.

"Мы благодарны организаторам за то, что Тамбовская область выбрана в числе 11 регионов России, где откроют такие центры грамотности для изучения и популяризации русского языка. Первый из них мы сегодня открываем здесь, в стенах областной библиотеки имени Пушкина. Всего мы планируем создать пять таких центров на базе самых востребованных библиотек региона", - сообщил в ходе церемонии открытия глава управления культуры Тамбовской области Юрий Голубев.

Планируется, что подобные центры откроют в Жердевке, Мичуринске, селе Платоновка Рассказовского района и в рабочем поселке Сатинка Сампурского района.

Как сообщил ТАСС главный редактор портала "Грамота.ру", член орфографической комиссии РАН и экспертного совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов, в рамках проекта все центры грамотности получат уникальную литературу по русскому языку - словари, справочники, энциклопедии, большинство из которых выходят ограниченными тиражами и не всегда доступны даже в крупных библиотеках страны. "Здесь все найдут свои книги: школьники, студенты, те, кто профессионально связан с русским языком, и те, кому нужно подтянуть навыки устной или письменной деловой речи. Например, здесь есть книга, посвященная эффективной бизнес-коммуникации", - сообщил Пахомов.

Сегодня в рамках проекта "Библиотека грамотности" у Пушкинской библиотеки в Тамбове открыли арт-объект "Уличная читальня", куда жители смогут принести прочитанные книги и бесплатно взять новые. Дизайн арт-объекта разработали московские архитекторы и выполнили в фирменном стиле всемирной акции "Тотальный диктант". Читальня представляет собой деревянный куб со скамейками, фотозоной и местом для хранения книг. Она будет работать круглосуточно.

В 2020 году фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант" совместно с областными, краевыми и муниципальными библиотеками России, а также при поддержке Российской государственной библиотеки для молодежи и департамента модельных библиотек РГБ начал реализацию просветительского проекта "Библиотека грамотности" на базе 55 библиотек 11 регионов России.