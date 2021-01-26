Мосгорсуд признал законным арест сотрудника ФБК Албурова за призыв к акции протеста

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным арест сотрудника ФБК Георгия Албурова за призыв к несанкционированной акции протеста 23 января. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Валерия Аршинова.

"Мосгорсуд отклонил нашу апелляцию и оставил Албурова под арестом", - сказала она.

Мещанский суд Москвы в пятницу арестовал Албурова на 10 суток. Он признан виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Ранее по той же статье была арестована пресс-секретарь блогера Алексея Навального Кира Ярмыш.

Всего в Москве после несогласованной акции возбуждено четыре уголовных дела о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения. По данным полиции, в незаконной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Как сообщили в субботу в Общественной наблюдательной комиссии, задержаны порядка 600 человек.