Петербург, Екатеринбург и Казань возглавили рейтинг регионов РФ по событийному потенциалу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Города Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань по итогам 2020 года названы ведущими центрами страны с точки зрения возможностей, которые они предоставляют для проведения различных мероприятий и событий. Лидеров рейтинга, который был составлен в преддверии Х юбилейного Евразийского Ивент Форума EFEA, представили на пресс-конференции ТАСС.

"Возглавляет этот рейтинг Санкт-Петербург (тут же хочу оговориться, что мы не учитываем Москву, потому что она в принципе у нас вне конкуренции по отношению к другим регионам). Надо отметить, что в этом году практически все интегральные показатели, которые мы считали, не сильно сократились по сравнению с предыдущим годом, городу удалось в направлении конгрессно-выставочной, событийной деятельности поддерживать активность. На втором месте у нас идет Екатеринбург, третье место занимает Казань, Сочи сохранило четвертую позицию, а на пятое место у нас поднялась Уфа. Можно подтвердить, что это самые активные регионы, которые участвуют в развитии событийной деятельности", - представила победителей рейтинга генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C, председатель оргкомитета Евразийского Ивент Форума EFEA Дарья Островская.

Организаторы форума составляют такой рейтинг на протяжении семи лет. Его задача, по словам Островской, дать оценку тем возможностям, которые предоставляют регионы для проведения мероприятий. "Мы принимали во внимание, насколько регион был активен в онлайне, насколько он смог оставаться наплаву, в информационном поле во время локдауна, как вообще осуществлялась его деятельность, а также как компании отрасли были поддержаны со стороны правительства и администрации региона", - пояснила она.

О форуме

Юбилейный Евразийский Ивент Форум EFEA пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 29 января, его программа охватит такие направления, как выставочный бизнес, региональный маркетинг, индустрию встреч и управление площадками. На мероприятии организаторы также планируют представить итоговую часть масштабного исследования о влиянии пандемии на событийную индустрию России, проведенного совместно с отраслевыми ассоциациями.

"Первые результаты презентовались в конце марта. К сожалению, прогнозы по тому, как повлияла пандемия на нашу отрасль, они, наверное, оправдались самые плохие, - сказала Островская, говоря об основных выводах исследования, полный объем которого представят на форуме. - У нас, по оценке участников, порядка 100 млрд рублей потеряла отрасль за 2020 год по своим объемам, ушли компании с рынка, и я думаю, что уход компаний мы будем наблюдать и в течение следующего года. Но тем не менее есть и позитивный настрой: есть такие показатели, как стремление компаний сохранить свой кадровый состав, сохранить свою деятельность, перенести ее в онлайн".

Сам форум пройдет в этом году в гибридном формате. Его основной площадкой станет конгрессный центр "ПетроКонгресс" в Санкт-Петербурге. Ключевая тема юбилейного форума звучит как "Event Uplink. Объединение как стратегия в условиях неопределенности".