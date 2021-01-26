Бразилия запретила авиасообщение с ЮАР

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 января. /ТАСС/. Власти Бразилии запретили авиасообщение с ЮАР и въезд в страну иностранцев, посещавших это государство за последние две недели. Соответствующее межведомственное распоряжение опубликовано во вторник в официальном вестнике правительства.

Помимо этого продлен введенный в начале декабря запрет на авиасообщение с Великобританией. Гражданам Бразилии, посещавшим эти страны в последние 14 дней перед прибытием на родину, предписывается по возвращении соблюдать двухнедельный карантин.

С 30 декабря 2020 года обязательным условием для въезда в Бразилию авиационным путем является предоставление при посадке на борт результатов отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до вылета.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля прошлого года, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом заболевших (почти 8,9 млн). По числу летальных исходов более (217,5 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.