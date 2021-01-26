Во Франции прошла забастовка работников системы образования

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Более 10% сотрудников французской системы образования присоединились к забастовке, проведенной по призыву национальных профсоюзов в знак протеста против условий труда в период пандемии коронавируса. Об этом во вторник сообщили в министерстве образования страны.

Всего, по данным властей, в забастовке приняли участие 11% служащих, а по данным профсоюзов - до 40%. Участники забастовки выступили за улучшение условий труда и повышение зарплаты за работу во время пандемии. Помимо забастовки, несколько тысяч работников сферы образования вышли на демонстрации в крупных французских городах - Париже, Марселе, Бордо, Тулузе, Гренобле и других.

Как передает корреспондент ТАСС, в Париже демонстранты прошли маршем от Люксембургского дворца до здания министерства образования. В колонне протестующих также находились студенты, которые, в свою очередь, требовали возобновления занятий в университетах, приостановленных властями в связи с распространением инфекции. На плакатах собравшихся можно было заметить лозунги "Больше санитарных мер - больше занятий".

Генеральный секретарь Всеобщей федерации работников образования Бенуа Тест отметил, что "наступил решающий момент для занятых в сфере образования". "Необходимо поддержать учителей, которые выражают недовольство условиями труда и уровнем зарплаты, а также недостаточными санитарными мерами в условиях распространения коронавируса", - подчеркнул он.

Представитель профсоюза школьных медсестер Сафья Гуреши в эфире радиостанции France Info также обратила внимание, что "в системе образования насчитывается лишь 7,7 тыс. медработников, отвечающих за здоровье почти 13 млн школьников и 2,3 млн студентов". "Мы не можем понять, почему государство не увеличивает численность этого персонала", - заметила она.