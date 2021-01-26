Краснокнижных соколов выпустят на волю в горах Алтая

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 января. /ТАСС/. Сайлюгемский национальный парк в Республике Алтай запустил программу восстановления численности краснокнижных соколов-балобанов. Ранее птенцов, выращенных в питомнике, выпускали на волю только в соседнем Алтайском крае, сообщает пресс-центр правительства региона во вторник.

"Долгосрочная программа восстановления численности балобана стартовала в нацпарке. Проект будет реализован совместно с питомником редких птиц "Алтай Фалькон". Птенцы и взрослые особи, выращенные в Алтайском крае, будут выпускаться на территории Республики Алтай. Питомник будет поставлять разновозрастных особей: птенцов, которые будут подсажены в дикие гнезда к приемным родителям, и взрослых птиц, прошедших предварительную адаптацию в облеточных вольерах. Рассматривается возможность использования и других методов реинтродукции. Проект перспективен с технической, научной и природоохранной точки зрения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в питомнике Алтайского края построят дополнительный вольер: в нем будут проходить летную подготовку претенденты для отправки в соседнюю республику. Ранее питомник выпускал редких птиц только на территории Алтайского края.

"Специалисты питомника посетили нацпарк в Кош-Агачском районе, исследовали места гнездования, изучили кормовую базу, оценили уровень охраны территории. В результате принято решение о выпуске хищников в исконную среду обитания. На сегодняшний день питомник содержит около 200 птиц, большинство из них - соколы-балобаны", - подчеркивается в пресс-релизе.

Питомник редких птиц "Алтай Фалькон" - крупнейший в России центр по разведению соколов, специализирующийся на реинтродукции краснокнижного сокола-балобана в естественные места обитания. В течение последних 15 лет в природу было выпущено более 300 птиц, рожденных и выращенных в неволе.

Большая часть мировой популяции балобанов гнездится в Азии. По оценкам орнитологов, за последние 20 лет численность вида сократилась вдвое: в России обитает не более 1 тыс. 200 гнездящихся пар. Только в России на границе республик Алтай и Тыва обитают уникальные балобаны темной окраски, практически полностью уничтоженные браконьерами. Основная причина сокращения популяции - нелегальный отлов с целью контрабанды преимущественно в арабские страны, где популярна соколиная охота.