РАН и Россотрудничество договорились развивать международное сотрудничество в сфере науки

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) и Россотрудничество заключили соглашение о сотрудничестве, что предоставит возможности для проведения совместных образовательных проектов, научных конференций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий. Об этом во вторник сообщила пресс-служба РАН.

"26 января 2021 года РАН и Россотрудничество подписали соглашение о сотрудничестве. В торжественной церемонии подписания соглашения приняли участие президент РАН Александр Сергеев и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что РАН и Россотрудничество планируют развивать работу по следующим направлениям: международное сотрудничество в сфере образования и науки, проведение научных и других мероприятий, информационное сопровождение научной и научно-технической деятельности РФ за рубежом, организация международного академического обмена, привлечение интереса иностранных граждан к России, культуре, языку и истории, получение российского образования и другие.

"Россотрудничество, имея широкую сеть представительств за рубежом, а также многолетний опыт международного сотрудничества, существенно влияет на отношения с международными партнерами, способствуя расширению гуманитарных обменов, развитию контактов между неправительственными, общественными, просветительскими и другими организациями", - сказал Сергеев, слова которого приводятся в сообщении.

Президент РАН пригласил Россотрудничество к участию в организации и проведении Международного форума молодых ученых стран СНГ, Балтии и Грузии, запланированного на ноябрь. Форум будет организован в рамках мероприятий, приуроченных к 300-летнему юбилею РАН, который будет отмечаться в 2024 году.

"Из того, что мы можем предложить миру, наука - это, наверное, самый блестящий российский продукт. То, что привлекает внимание и вызывает восхищение за рубежом. <...> И я хочу подчеркнуть, что Академия наук должна теперь исходить из того, что у вас и у них теперь есть представительство в 87 странах - это наши площадки, которые всегда рады вам, а также представителям академических институтов", - сказал Примаков, слова которого приводятся в сообщении.