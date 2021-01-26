Сыну Плющенко назначили судебно-психиатрическую экспертизу по делу о клевете

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сыну фигуриста Евгения Плющенко назначена судебно-психиатрическая экспертиза в рамках уголовного дела о клевете. Об этом во вторник ТАСС сообщил юрист Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Плющенко.

"23 января состоялся допрос Яны Рудковской в рамках уголовного дела. Яна подробно рассказала о переживаниях Саши, которые он испытывал после злополучной статьи [о том, что ребенок страдает синдромом Аспергера]. На 29 января мальчику назначена судебно-психиатрическая экспертиза, а на следующей неделе пройдут очные ставки", - сказал Добровинский.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что сын Плющенко и Рудковской страдает синдромом Аспергера. Полиция по данному факту возбудила дело о клевете. Проведенная психологическая экспертиза не обнаружила нарушений в деятельности психических процессов, мальчик полностью здоров.