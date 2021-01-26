Винный туризм привлек порядка 500 тыс. человек в Крым в 2020 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Винный туризм привлек около полумиллиона человек в Республику Крым в 2020 году. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко во время конференции "Винный туризм в России: синергия развития винной и туристической индустрии".

"По оценке организаторов экскурсий и туристических компаний, в 2020 году дегустационные залы винодельческих предприятий в винно-гастрономической части туризма в Крыму приняли порядка 500 тыс. человек" - отметил эксперт.

Спикер также подчеркнул, что гастрономические туры составляет важную часть туризма в Крыму. В частности, по словам Волченко, фестиваль виноделия WineFest-2020 привлек порядка 12,5 тыс. посетителей.

Волченко также отметил, что спрос на гастрономические туры по всей России растет ежегодно на 17%, а республика Крым входит в топ-5 наиболее востребованных регионов по развитию гастрономического туризма.

Основная цель гастрономического туризма и его отличительной особенностью является знакомство с той или иной культурой региона через призму национальной гастрономии. С такой позиции традиционная кухня воспринимается в связи с историей, религией, экономикой, политикой, обычаями, легендами и другими факторами, формирующими уникальную идентичность страны или региона.

Ранее ТАСС со ссылкой на центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка сообщал, что развитие винного туризма в Крыму и Краснодарском крае может увеличить оборот российской туротрасли на 3,4 млрд рублей в год. Отмечалось, что популяризация российского вина, а также развитие цифровых платформ, позволяющих по аналогии с агрегаторами гостиничных услуг и предложениями авиакомпаний собрать на одной площадке всю информацию о продукции и услугах российских фермерских хозяйств, увеличить оборот российской туристической отрасли дополнительно не менее чем на 675 млн рублей в год только за счет посещения виноделен Крыма и Краснодарского края. По оценкам экспертов, в Крыму и Краснодарском крае насчитывается порядка 50 хозяйств, занимающихся производством вина, а доход одной винодельни за сезон (июнь - октябрь) только от экскурсионной деятельности может достигать как минимум 13,5 млн рублей.