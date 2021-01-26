В Петербурге к годовщине снятия блокады Дворцовый мост украсят зелено-оливковой подсветкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Дворцовый мост через реку Неву в центре Санкт-Петербурга подсветят оливковым и зеленым цветами, повторяющими расцветку ленточки Ленинградской Победы в честь 77-й годовщины полного снятия немецко-фашисткой блокады города. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе учреждения по организации наружного освещения Санкт-Петербурга "Ленсвет".

"Завтра, 27 января, в 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, подсветка Дворцового моста в утреннее и вечернее время предстанет в цветах ленточки Ленинградской Победы, ознаменовывая важную дату в истории Санкт-Петербурга. Именно в этот день город полностью освободился от страшной блокады, которая унесла сотни тысяч жизней", - говорится в сообщении.

В утреннее время подсветка будет работать с 6:00 по 9:00 мск, в вечернее - с 17:10 до полуночи. Режим подсветки пролетов Дворцового моста будет задан специалистами дистанционно.

Ленточка Ленинградской Победы повторяет цвета колодки медали "За оборону Ленинграда" и состоит из полос ткани двух цветов: оливкового, символизирующего Победу, и зеленого - цвет жизни.

В пресс-службе организации также добавили, что к памятной дате подсветку получили четыре городских памятника, связанных с военной историей Ленинграда, это бронированная огневая точка (БОТ) "Ижорская башня" в Емельяновском сквере в Кировском районе, памятник "Алеша" в сквере Победы в Павловске, бюст Ф.А. Смолячкова в Выборгском районе и памятник О.Ф. Берггольц в Палевском саду в Невском районе.

В оперативном управлении учреждения "Ленсвет" находятся около 500 городских объектов, фасады зданий, мосты, памятники, которые подсвечивают 91,7 тыс. светильников общей мощностью 4,4 тыс. кВт. К реализации проекта подсветки городских памятников и скульптур Петербурга организация приступила в октябре 2020 года. Как отмечали в пресс-службе "Ленсвета" ранее, к 2022 году подсветку получат более 180 объектов. В течение 2021 года учреждение планирует создать вечернее световое оформление 80 городских скульптур.

О блокаде

Ленинград - единственный крупный город в мире, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 млн человек.

Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе как "День Ленинградской Победы".