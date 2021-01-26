Володин считает, что ударившему на акции женщину полицейскому мешали исполнять обязанности

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что полицейскому, ударившему женщину в ходе несогласованных акций в Санкт-Петербурге 23 января, мешали исполнять служебные обязанности, судить о его виновности только на основании видео нельзя.

"Никто не может вам, увидев этот ролик, взять и так сказать [о превышении полномочий]. Для того чтобы сделать эти выводы, необходимо, чтобы была разобрана ситуация. Он исполнял обязанности, он был при исполнении. Ему мешали исполнять обязанности. Дальше надо изучить это с точки зрения какие нанесены травмы", - сказал Володин в интервью на радио "Комсомольская правда".

По его мнению, извинения сотрудника правоохранительных органов и реакция пострадавшей женщины "говорят о многом". "Если в той ситуации, которая была, человек исполнял обязанности, а ему помешали исполнить эти обязанности, знаете, давайте, если кто-то хочет эту тему дополнительно изучить, тогда надо проводить экспертизы и многое другое. Но если сам полицейский понял, что он в этой ситуации был неправ и извинился, а это извинение было принято, и тем более вреда здоровью не было такого, который потребовал бы лечения, наверное, все-таки правильно было бы отметить, что правоохранительные органы и работники полиции действовали действительно очень ответственно", - полагает политик.

Председатель нижней палаты также подчеркнул, что несанкционированные массовые мероприятия "изобилуют вот такими эксцессами".

Ранее издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором сотрудник правоохранительных органов бьет ногой женщину. По информации издания, инцидент произошел во время несогласованной акции. Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку после публикации видео.