Володин считает, что правоохранители в ходе несогласованных акций действовали "филигранно"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы в ходе несогласованных протестных акций в России 23 января действовали эффективно и адресно, задерживая только явных нарушителей. Такое мнение во вторник высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Когда мы говорим о протестных акциях, тем более несанкционированных, неизбежно будут задержанные. Но надо признать, что правоохранительные органы, Росгвардия, действовали очень эффективно, филигранно, а задерживали тех, кто понимал, что они нарушают закон", - сказал Володин.

Политик также заявил о недопустимости вовлечения детей в протестные акции. "Конечно, мы озабочены тем, что политики используют детей, это недопустимо. В цивилизованном обществе детей нельзя использовать", - убежден председатель нижней палаты парламента.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.