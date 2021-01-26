Sanofi расфасует более 100 млн доз вакцины Pfizer на заводе в Германии для поставок в ЕС

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Международная фармакологическая корпорация Sanofi, штаб-квартира которой находится во Франции, планирует разлить до конца года по ампулам более 100 млн доз вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech на франкфуртском заводе. Об этом заявил исполнительный директор Sanofi Пол Хадсон в опубликованном во вторник интервью газете Le Figaro.

"Мы будем использовать наш франкфуртский завод в Германии, чтобы разливать по ампулам продукт, который будет поставляться нам Pfizer/BioNTech с июля, - отметил он. - Мы будем делать это в больших масштабах, что позволит ускорить поставки. Ожидается, что к концу года мы сможем предоставить более 100 млн доз, которые будут направлены Европейскому союзу и, следовательно, частично Франции".

По словам Хадсона, соответствующее соглашение было подписано ранее во вторник. Он уточнил, что завод в Германии был выбран из-за своей географической близости к заводу BioNTech. Хадсон также пояснил, что процесс расфасовки этой вакциной непростой. "Он должен проходить в стерильной среде при очень низких температурах", - добавил он.