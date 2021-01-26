Bloomberg: ЕС уберет Японию из списка стран, чьи граждане могут посещать страны союза

ТАСС, 26 января. ЕС намерен исключить Японию из списка стран, граждане которых могут совершать необязательные поездки в страны Евросоюза. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg .

По его данным, такое решение связано с ростом числа заражений коронавирусом в Японии. Таким образом, в списке стран, жителям которых будет разрешено посещать Евросоюз, останутся только шесть государств: Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) ужесточила набор рекомендованных санитарных мер по поездкам в страны ЕС и между европейскими государствами, категорически не рекомендовав необязательные поездки.