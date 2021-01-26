В мире за сутки выявили более 410 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 99,36 млн, увеличившись за сутки более чем на 410 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10,4 тыс., превысив 2,13 млн.

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По состоянию на 18:50 мск 26 января в ВОЗ поступили сведения о 99 363 697 инфицированных и 2 135 959 умерших. Число заразившихся увеличилось на 410 152, умерших - на 10 413.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более половины случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (221 109), на втором месте - регион Европы (123 865), на третьем - Юго-Восточная Азия (22 226).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 24 916 899. Далее следуют Индия (10 676 838), Бразилия (8 844 577), Россия (3 756 931), Великобритания (3 669 662), Франция (3 007 706), Испания (2 593 382), Италия (2 475 372), Турция (2 435 247), Германия (2 148 077), Колумбия (2 015 485), Аргентина (1 867 223).