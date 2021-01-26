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Пандемия COVID-19
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Более 100 млн человек в мире заразились коронавирусом

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего выявленных случаев инфицирования приходится на США

ТАСС, 26 января. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило во вторник 100 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По данным университета, коронавирусом заразился 100 032 461 человек, из них 2 149 385 умерли. Больше всего выявленных случаев инфицирования (25 335 606) приходится на США, далее следуют Индия (10 676 838) и Бразилия (8 871 393).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 3 756 931 случай заражения, выздоровел 3 174 561 человек, умерли 70 482 пациента.

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