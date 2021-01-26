Вучич считает, что в мире идет настоящая война за вакцины против коронавируса

БЕЛГРАД, 26 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич считает, что в мире в данный момент идет настоящая война за вакцины против коронавируса. Об этом он заявил во вторник в эфире канала РТС .

"До сих пор мы договорились о поставке в Сербию 6,5 млн вакцин, у меня есть подписанные соглашения, но этих 6,5 млн вакцин нет. То, что мы получили, - это благодаря большой дружбе с Китаем (...), мы единственная страна в мире, которая получила 1 млн китайских вакцин, но не участвовала в третьей фазе испытаний. Настоящая война идет в мире [за вакцины], напрасно мы платили, напрасно договаривались, никто больше не уважает никакие соглашения. Мир ударился об айсберг, как Титаник, и самые богатые спасают себя, а вы, небогатые и маленькие на Западных Балканах - тоните вместе с Титаником, может быть это не является их намерением, но для них это и не особо важно", - считает сербский лидер.

Вучич напомнил, что везде в мире останавливают экспорт вакцин, включая США и ЕС, начинаются процессы против производителей вакцин. "Мы будем бороться и надеемся на успех. Мы ожидаем небольшие объемы российской вакцины, хотя и значительнее предыдущих, в ближайшие шесть дней мы получим 50 тыс. доз - я говорю о том, что мы реально получим, а не о том, что подписано. Мы боремся, и большое спасибо Китаю, у нас сегодня была встреча с послом КНР Чен Бо, я буквально просил, и, зная председателя Си [Цзиньпина], мы верим, что до мая - июня получим значительные объемы новых вакцин из Китая, а может быть, будет какой-то сюрприз и в феврале", - сообщил президент.

По словам Вучича, Сербия получила всего 21 700 доз вакцины американской компании Pfizer, из которых 10 тыс. доз прибыли вчера. "Нам сейчас важна буквально каждая доза", - подчеркнул президент, напомнив, что к настоящему моменту удалось вакцинировать больше 319 тыс. граждан Сербии.

24 декабря в Сербии началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer. 31 декабря Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", а с 6 января в стране началась вакцинация российским препаратом. В страну поступили 2,4 тыс. доз "Спутник V", до конца января ожидаются крупные партии. Ранее, 16 января, в Сербию доставили первую партию китайской вакцины Sinopharm в размере 1 млн доз, а 18 января Агентство по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Сербии выдало разрешение на использование первых 100 тыс. доз китайской вакцины.