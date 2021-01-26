В Коми 62 НКО реализовали гранты на 30 млн рублей в 2020 году

СЫКТЫВКАР, 26 января. /ТАСС/. Правительство Республики Коми выделило в этом году на поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) 25,5 млн рублей, однако с учетом федеральной помощи удастся реализовать больше проектов. В прошлом году 62 организации реализовали проекты суммарно на 30 млн рублей, сообщил во вторник глава региона Владимир Уйба.

"В этом году прием документов на участие в конкурсе будет открыт во втором квартале и сумма финансирования составит 25,5 млн рублей. Но с учетом открывшихся возможностей в рамках федеральной поддержки мы сможем сделать намного больше. В прошлом году в рамках конкурса грантов главы республики на развитие гражданского общества из регионального бюджета было выделено 30 млн рублей. Победителями конкурса стали 62 социально ориентированные НКО. Размер грантов, полученных ими на реализацию проектов, составил от 95 тыс. до 1 млн рублей", - рассказал Уйба в видеообращении к жителям во "ВКонтакте".

Как отметил руководитель региона, в этом году федеральный центр возобновляет практику субсидирования расходов регионов на поддержку социально ориентированных НКО. Такая поддержка не оказывалась с 2016 года. Теперь полномочия по предоставлению субсидий регионам переданы Фонду президентских грантов. Глава региона дал поручение Министерству экономического развития и промышленности Коми до 15 февраля подготовить и подать заявку в адрес Фонда. Это позволит республике значительно увеличить общий объем средств, который в этом году на конкурсной основе будет направлен НКО.

Такой вид поддержки очень востребован в Коми, отметил Уйба. В прошлом году впервые была охвачена вся территория республики, поступили заявки из всех 20 муниципалитетов, от 138 организаций на 68 млн рублей. Выделенные средства направлены на благоустройство улиц и скверов, реализацию образовательных проектов, установку спорткомплексов, а также на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, социальную защиту граждан, патриотическое воспитание молодежи.

Так, в селе Ношуль установили арт-объект - эмблему села "По следам истории села Ношуль", которая отображает историческое наследие села. В селе Ёртом Удорского района отреставрирован возведенный в 1976 году мемориал памяти героев Великой Отечественной войны. Установлены мемориальные плиты с именами героев - уроженцев села, благоустроена территория возле памятника. В Сыктывкаре обновили и пополнили экспозицию музейно-выставочного комплекса "Солдаты моей Родины".