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Пандемия COVID-19

Власти Рязанской области объявили о невыполнении плана призыва

Осенняя призывная кампания завершилась 31 декабря

ТАСС, 26 января. Установленная норма призыва граждан на военную службу в Рязанской области по итогам осенней кампании не выполнена из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона во вторник по итогам рабочего совещания, посвященного результатам осенней призывной кампании.

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"Рязанская область впервые не выполнила установленную норму призыва граждан на военную службу. Призывные комиссии муниципальных образований, призывная комиссия и военный комиссариат региона не выполнили в полном объеме задачи, которые на них возложены", - приводятся в сообщении слова губернатора Рязанской области Николая Любимова.

По словам главы региона, осенняя призывная кампания завершилась 31 декабря 2020 года и была проведена недостаточно эффективно.

"Основные трудности были связаны со слабым межведомственным взаимодействием и планированием, а также с особенностями деятельности в условиях пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным СУ СК РФ по Рязанской области, в 2020 году в следственные органы поступило 25 сообщений о фактах уклонения граждан от прохождения военной службы, что вдвое больше, чем в 2019 году. Было возбуждено шесть уголовных дел. С начала 2021 года в регионе завели еще два уголовных дела в отношении уклонистов.

По поручению губернатора в регионе будет создана рабочая группа, на площадке которой будут выработаны предложения по решению проблемы, а также обсудят инициативу о расширении возможностей полиции при розыске уклонистов. Первые результаты работы планируется представить во время весеннего призыва, который традиционно начинается 1 апреля.

Теги
РоссияЛюбимов, Николай ВикторовичРязанская областьПандемия COVID-19
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