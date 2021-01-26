Власти Рязанской области объявили о невыполнении плана призыва

ТАСС, 26 января. Установленная норма призыва граждан на военную службу в Рязанской области по итогам осенней кампании не выполнена из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона во вторник по итогам рабочего совещания, посвященного результатам осенней призывной кампании.

"Рязанская область впервые не выполнила установленную норму призыва граждан на военную службу. Призывные комиссии муниципальных образований, призывная комиссия и военный комиссариат региона не выполнили в полном объеме задачи, которые на них возложены", - приводятся в сообщении слова губернатора Рязанской области Николая Любимова.

По словам главы региона, осенняя призывная кампания завершилась 31 декабря 2020 года и была проведена недостаточно эффективно.

"Основные трудности были связаны со слабым межведомственным взаимодействием и планированием, а также с особенностями деятельности в условиях пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным СУ СК РФ по Рязанской области, в 2020 году в следственные органы поступило 25 сообщений о фактах уклонения граждан от прохождения военной службы, что вдвое больше, чем в 2019 году. Было возбуждено шесть уголовных дел. С начала 2021 года в регионе завели еще два уголовных дела в отношении уклонистов.

По поручению губернатора в регионе будет создана рабочая группа, на площадке которой будут выработаны предложения по решению проблемы, а также обсудят инициативу о расширении возможностей полиции при розыске уклонистов. Первые результаты работы планируется представить во время весеннего призыва, который традиционно начинается 1 апреля.