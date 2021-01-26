Власти США не исключают введения тестирования на коронавирус для внутренних поездок

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Американские власти не исключают возможность введения обязательных тестов на коронавирус при осуществлении поездок по США. Об этом во вторник сообщил в ходе телефонного брифинга представитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний Марти Сетрон.

"Мы также должны рассмотреть возможность планирования для путешествий внутри страны", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном введении обязательных тестов на коронавирус для тех, кто путешествует по США. По его словам, соответствующие консультации с медицинскими специалистами уже идут.

Как сообщил в свою очередь временно исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США по консульским делам Иэн Браунли, с полуночи 26 января США ввели дополнительные требования для тех, кто прилетает авиарейсами из-за рубежа: прежде чем отправиться в Соединенные Штаты, они должны будут сдать тест на коронавирус, а по прибытии временно уйти на семидневную самоизоляцию. Он добавил, что тестирование эти люди, в том числе американцы, должны проходить за свой счет. Кроме того, Браунли призвал американских граждан, которые собираются в зарубежные поездки, иметь при себе действующую медстраховку, а также дополнительные средства на тот случай, если они заразятся коронавирусом. "Вы просто не сможете вернуться домой, как планировали", - пояснил чиновник.

25 января президент США Джозеф Байден также принял решение на фоне пандемии сохранить в силе ограничения на въезд в страну из государств Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, а также добавить в этот список ЮАР.