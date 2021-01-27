Путин посетит Музей Победы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 27 января - в день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда - посетит Музей Победы на Поклонной горе, где даст старт онлайн-версии приуроченного к этой дате иммерсивного проекта. Глава государства также осмотрит экспозицию, открытую к прошедшему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

"В этот день - день 77-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда - президент России посетит Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит открытую к 75-летию Великой Победы экспозицию "Подвиг народа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспозиция представляет собой "грандиозный интерактивный проект, включающий почти 7 тыс. экспонатов, 22 фильма-реконструкции, несколько уникальных трехмерных панорам". Это позволяет воссоздать историческую реальность эпохи военного времени и показать вклад всего советского народа в победу над нацизмом, сообщили в Кремле.

На базе этой экспозиции в среду будет запущен иммерсивный проект "Подвиг народа: непокоренный Ленинград", сочетающий мультимедийные технологии и исторически достоверные декорации. В нем объединены возможности театра, кино и подлинных артефактов.

Как отметили в Кремле, во время посещения музея глава российского государства даст старт онлайн-версии этого проекта, посвященного блокаде Ленинграда и безмерному подвигу его жителей. Онлайн-версию можно будет увидеть на сайте музея.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Снабжение осажденного города с сентября 1941 года по март 1943 года осуществлялось по единственной военно-стратегической транспортной магистрали, проходившей через Ладожское озеро и получившей название "Дорога жизни". Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но полностью город был освобожден через год - 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн человек. На Нюрнбергском процессе приводилась цифра в 632 тыс. человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.