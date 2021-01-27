Мероприятия по случаю 76-й годовщины освобождения Освенцима пройдут дистанционно

ВАРШАВА, 27 января. /ТАСС/. Мероприятия по случаю 76-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме пройдут 27 января в онлайн-формате. Это решение было принято польскими организаторами из государственного музея "Аушвиц-Биркенау" из-за пандемии коронавируса нового типа.

"В связи с пандемией коронавируса мероприятие в виде исключения пройдет не в месте памяти, а в интернете", - информировали организаторы. Ведущей темой станет судьба детей в Освенциме.

"Более 200 тыс. детей были убиты в Освенциме. Совершенно невинные, добрые, любопытные, любящие своих близких, доверчивые дети. Никогда еще мир взрослых, так часто несправедливый и жестокий, не проявлял своей бессердечности, своей злобы так сильно", - сказал директор музея Петр Цивиньский. "Это не может быть оправдано никакой идеологией, никакими расчетами, никакой политикой. В этом году мы хотим посвятить годовщину освобождения самым маленьким жертвам лагеря", - подчеркнул он.

Трансляция памятных мероприятий будет доступна на специальном сайте 76.auschwitz.org, а также в социальных сетях. В программе - выступления бывших узниц концлагеря Здиславы Влодарчик и Аниты Ласкер-Уоллфисч. С видеообращениями выступят президент Польши Анджей Дуда, посол РФ в Польше Сергей Андреев, заместитель посла Израиля в Польше Таль Бен-Ари Яалон. После официальной части запланирована онлайн-дискуссия на тему: "Влияние войны и Холокоста на формирование личности ребенка" с участием экспертов и бывших узников.

История Освенцима

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан.

Согласно оценкам исследователей, в Освенцим было депортировано не менее 232 тыс. детей, из которых около 216 тыс. составляли евреи, 11 тыс. цыгане, 3 тыс. поляки, более 1 тыс. белорусы и несколько сотен русских, украинцев и представителей других национальностей. Всего в лагере было зарегистрировано около 23 тыс. детей и несовершеннолетних, из которых в январе 1945 года на территории Освенцима было освобождено чуть более 700.

Аушвиц-Биркенау был освобожден Красной армией 27 января 1945 года. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.

Музей

Создание музея на месте бывшего лагеря началось в Освенциме уже в 1947 году. С тех пор он постоянно развивался, стараясь сохранить для потомков расположенные на площади 500 га свидетельства преступлений нацизма. В 2019 году в музее Аушвиц-Биркенау побывало рекордное число посетителей - 2 млн 320 тыс. человек.

В прошлом году из-за пандемии музей долгое время был закрыт, затем работал в ограниченном режиме с соблюдением санитарных мер. Из-за этого число посетителей в прошлом году составило только 502 тыс. человек. Сейчас музей вновь закрыт, как и все учреждения культуры в Польше, в соответствии с ограничениями, введенными перед новым годом из-за второй волны эпидемии коронавируса.