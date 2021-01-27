Эксперты ВЦИОМ назвали главные планы россиян на 2021 год

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Каждый четвертый житель России запланировал на 2021 год ремонт в квартире или покупку мебели, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте центра.

"Как и в начале двух предыдущих лет, каждый четвертый россиянин планирует сделать ремонт в квартире или купить мебель в текущем году (26%). Второй по популярности статьей расходов, запланированной нашими соотечественниками на следующий год, является туристическая поездка - ее хотят совершить 20% россиян", - говорится в сообщении.

По данным опроса, на третьем месте находятся планы по приобретению бытовой техники (15%), на четвертом - прохождение обучения (12%), на пятом - покупка мобильного телефона (11%).

Однако результаты исследования говорят о том, что не всегда планы россиян совпадают с итогами года. На протяжении всего мониторинга, с 2013-го до 2021 год, самым частым приобретением россиян становился мобильный телефон или смартфон: в прошлом году его купили 27% россиян.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 января 2021 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.