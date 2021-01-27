Вице-президент США получила вторую дозу вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Дуглас Эмхофф привились во вторник второй дозой вакцины от нового коронавируса. Трансляция велась на сайте Белого дома.

"Это было действительно не больно", - сказала Харрис после вакцинации.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 25 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 423 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.