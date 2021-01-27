{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Вице-президент США получила вторую дозу вакцины от коронавируса

Супруг Камалы Харрис Дуглас Эмхофф также привился

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Дуглас Эмхофф привились во вторник второй дозой вакцины от нового коронавируса. Трансляция велась на сайте Белого дома.

"Это было действительно не больно", - сказала Харрис после вакцинации.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 25 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 423 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Теги
СШАПандемия COVID-19Харрис, Камала
В "Геликон-опере" вручат премию "Хранитель памяти"
Премию присуждают людям, которые несли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте
Читать полностью