В Магаданской области продлили штормовое предупреждение из-за метели

ТАСС, 27 января.Спасатели 27 января объявили экстренное предупреждение в трех районах Магаданской области из-за бушующего в регионе циклона. Об этом сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение о ЧС на 27 января 2021 года. Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня", - рассказали в центре.

Спасатели не исключают вероятности повреждения или обрыва линий электропередачи и связи, нарушений в работе дорожно-коммунальных служб, возникновения ДТП, деформации и обрушения слабо укрепленных конструкций, падения снежных козырьков и сосулек, снежных заносов и переметов на автодорогах. Помимо этого, спасатели предупреждают о возможной деформации и разрушении ледового поля припая Охотского моря.

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в течение дня в Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах ожидаются северо-восточный штормовой ветер скоростью до 20 м/с и метель. Сейчас в регионе, в том числе в перечисленных районах, облачная, но спокойная погода, осадков нет. Температура воздуха - от минус 19 до минус 40 градусов.

Ранее спасатели объявляли штормовое предупреждение в тех же районах и на 25-26 января.