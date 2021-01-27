В Приморье объявили штормовое предупреждение о снегопаде и ураганном ветре

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Гидрометцентр Приморья объявил в регионе штормовое предупреждение на 28 и 29 января в связи с ожидаемыми сильными осадками и усилением ветра до ураганных значений.

"Вечером 28, ночью и днем 29 января на большей территории края ожидается сильный снег с количеством 7-18 мм за 12 часов и менее. На юге и востоке края местами пройдет очень сильный снег с количеством 20 мм и более за 12 часов и менее. Общее количество выпавших осадков может составить 1-1,5 месячной нормы. В континентальной части края усилится ветер до 15-20 м/с, на побережье - 25-30 м/с, во Владивостоке и на мысах побережья порывами до 35-38 м/с (очень сильный ветер)", - говорится в сообщении гидрометцентра.

Как подтвердили ТАСС в пресс-службе ведомства, ветер силой 35 м/с соответствует значениям урагана. В отдельных районах края ожидается метель, снежные заносы. На дорогах - гололедица и снежный накат.

Ночью 29 января в заливе Петра Великого по району Поворотный - Золотой ожидается опасная высота волн в 4 метра, днем 29 января в открытой части моря высота волны в 6 метров. В северной половине Японского моря ожидается очень быстрое обледенение судов.